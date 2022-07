Dos locales del Mercado Central recibieron infracción por trabajadores irregulares en Calama

Una fiscalización encabezada por la Dirreccion del Trabajo se llevó a cabo en el Mercado Central de Calama, donde fueron infraccionados dos locales por mantener personas trabajando de manera ilegal.

Fueron 13 los trabajadores que no contaban con contrato de trabajo, pago de cotizaciones, no recibían liquidaciones de sueldo y no tenían libro de asistencia.

Del mismo modo, la Seremi de Salud cursó dos sumarios sanitarios y la Policía de Investigaciones detectó 16 extranjeros con ingreso irregular al país.

"La importancia de esto principalmente es que los empleadores estén cumpliendo con la legislación laboral, que cada vez existan menos incumplimientos y que las condiciones de los y las trabajadoras, tanto en Calama como en el país, sean las mejores para ellos", señaló la inspectora provincial del trabajo, Paola Barra.

En la instancia se evidenció, además, que uno de los locales tenía una multa previa por irregularidades que hasta ahora no habían sido remediadas. "En este caso constatamos informalidad de ocho personas en este local, y en otro que no habíamos fiscalizado anteriormente detectamos la informalidad de cinco personas", agregó Barra.

En caso de ser reiterativas las faltas e incumpliemientos los locales arriesgan su clausura definitiva.