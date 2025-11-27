Dos menores fueron detenidos por disparar en un campamento de Antofagasta
Los detenidos tienen 14 y 15 años, quienes portaban réplicas que simulaban ser armas de fuego, las que fueron remitidas a Carabineros.
Un procedimiento policial terminó este miércoles con dos menores de edad detenidos en el Campamento Vista Hermosa en Antofagasta, donde concurrió Carabineros de la Sección Intervención "Centauro", tras una denuncia por disparos en la vía pública.
El operativo se concretó cerca de las 20:00 horas, cuando los funcionarios lograron ubicar y capturar a dos niños de 14 y 15 años, quienes en sus pertenencias tenían un armamento de fogueo tipo revólver y una pistola a balines de color negro, ambas réplicas que simulaban ser armas de fuego.
El Ministerio Público instruyó que ambos detenidos pasen a su respectivo control de detención por porte de elementos conocidos para cometer ilícitos, especies que fueron incautadas y remitidas para su peritaje al Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), y notificando el hecho -por ser los involucrados menores de edad- al Juzgado de Familia por vulneración de derechos.
