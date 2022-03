Ex carabinero fue condenado por cohecho y otros delitos en Antofagasta

En un juicio abreviado el Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó al ex funcionario de Carabineros Alex Núñez a las penas de tres años y un día de reclusión menor en su grado y multa de nueve Unidades Tributarias Mensuales (casi 500 mil pesos), tras ser hallado culpable de cohecho en caracter reiterado, violación de secretos y falta dolosa o negligencia a la persecución o aprehensión de delincuentes, entre febrero y julio de 2020.

La investigación realizada por el OS-9 acreditó que los delitos fueron cometidos los días 1 de febrero, 3 de marzo, 5, 6 9 y 11 de junio y 5 de julio del año 2020.

"En esta investigación se pudieron acreditar los hechos gracias a diversas pruebas como: testimonios de carabineros, pruebas documentales, fotografías, transcripciones de conversaciones telefónica, entre otros", señaló el fiscal jefe de Antofagasta, Cristián Aguilar.

La pena fue sustituida por libertad vigilada intensiva por igual término, debiendo presentarse al Centro de Reinserción Social de Antofagasta de Gendarmería de Chile.

Los hechos

La Fiscalía acreditó que el imputado, en su calidad de funcionario de Carabineros aceptó y requirió sumas de dinero por conductas contrarias a su función, por las que aceptó pagos en siete oportunidades entre el uno de febrero y cinco de julio del 2020.

Del mismo modo, el acusado reveló información de una persecución criminal a una persona no autorizada y el día 4 de julio de 2020 no efectuó la detención de un infractor de ley ante delito flagrante, no informando al fiscal de turno del detenido, a quien dejó en libertad.