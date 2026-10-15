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Tópicos: País | Región de Antofagasta

Exalcalde de Antofagasta fue condenado por violar secretos de una profesora fallecida

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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El Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó por el delito de violación de secreto entre personas particulares al exalcalde Jonathan Velázquez, independiente que gobernó la capital regional entre los años 2021 y 2024.

El proceso se inició a partir de una querella presentada por la familia de la profesora Katherine Yoma, quien se suicidó en marzo de 2024 tras haber denunciado amenazas, agresiones y desprotección en la Escuela D-68 "José Papic".

La acción judicial impugnó la difusión pública, por parte de Velázquez, de antecedentes personales y de salud mental de la maestra, a los que accedió en función de su cargo de autoridad comunal.

Tras conocer el veredicto condenatorio, la Fiscalía y la parte querellante solicitaron una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo. La lectura de la sentencia se realizará el martes 20 de octubre al mediodía.

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