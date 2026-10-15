Exalcalde de Antofagasta fue condenado por violar secretos de una profesora fallecida

El Juzgado de Garantía de Antofagasta condenó por el delito de violación de secreto entre personas particulares al exalcalde Jonathan Velázquez, independiente que gobernó la capital regional entre los años 2021 y 2024.

El proceso se inició a partir de una querella presentada por la familia de la profesora Katherine Yoma, quien se suicidó en marzo de 2024 tras haber denunciado amenazas, agresiones y desprotección en la Escuela D-68 "José Papic".

La acción judicial impugnó la difusión pública, por parte de Velázquez, de antecedentes personales y de salud mental de la maestra, a los que accedió en función de su cargo de autoridad comunal.

Tras conocer el veredicto condenatorio, la Fiscalía y la parte querellante solicitaron una pena de 300 días de presidio menor en su grado mínimo. La lectura de la sentencia se realizará el martes 20 de octubre al mediodía.