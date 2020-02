Fiscalía abrió investigación por supuesto secuestro a pasajera de Uber en Antofagasta

Saltando de un auto en movimiento. Ésa fue la forma que vio Valentina Contreras para escapar de un supuesto secuestro por parte de un conductor de Uber que la trasladaba hacia su casa, en Antofagasta.

Valentina vio, en esta aplicación, una forma segura para llegar a su hogar en horas de la madrugada. Sin embargo, lo que vivió poco antes de llegar a su destino la hizo entrar en pánico.

Según su versión, al llegar a una cuadra de su casa, el conductor de la aplicación viró en otro sentido y aumentó la velocidad, escapando. Al ver lo que ocurría, decidió que la única forma de escapar era saltando del vehículo que, a cada momento, aumentaba de velocidad.

Al caer al pavimento, Valentina Contreras resultó con lesiones en la espalda, brazos, hombros y rostro, además de una herida en su cabeza y una lesión en su nariz.

"Culpa del GPS"

En conversación con El Mercurio de Antofagasta, el conductor de la aplicación, W. G. G. (30), aseguró que lo sucedido se trató de un mal entendido, y que su reacción se debió a que se sintió amenazado ante un supuesto intento de asalto por parte de la pasajera.

“Cuando voy llegando a la esquina donde la pasajera me indica, porque no podía encontrar el camino, el GPS me cambia la ruta. Ahí como que la chica se pone nerviosa y empieza buscar algo en su bolso. Yo también me puse nervioso y pensé que me iba a asaltar. Entonces comienzo a acelerar en busca de una patrulla. La chica me decía que parara el auto o se iba a tirar", señaló al matutino el conductor.

Investigación

Ante los hechos, que han tenido repercusión a lo largo del país, por la masividad en el uso de las aplicaciones de transporte de pasajeros, el vocero de la Fiscalía Regional de Antofagasta, José Troncoso, señaló que se recibió una denuncia en el ente persecutor de la ciudad.

"El fiscal del caso ha dispuesto una serie de diligencias que tienen el carácter de secreto, por ahora", dijo Troncoso.

Valentina Contreras señaló que la aplicación de transporte de pasajeros se comunicó con ella para señalar su compromiso en correr con los gastos de sus curaciones hasta que termine su recuperación, además de cancelar el dinero que dejó de percibir por su trabajo como niñera.