MOP Antofagasta instaló los primeros cuatro letreros viales en el Corredor Biocecanico

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Dirección Regional de Vialidad, dio inicio a la instalación de la señalética informativa del Corredor Bioceánico Capricornio en rutas estratégicas de la Región de Antofagasta.

"Las Rutas B-24, B-39 y el acceso sur de Mejillones ya cuentan con esta señalización que informa la red del corredor comercial que fortalece las economías a través del robustecimiento de la infraestructura vial, lo que conlleva a la generación de nuevas oportunidades comerciales, logísticas, con ahorro de tiempo y kilómetros en el traslado de bienes de exportación", explicó el seremi del MOP, Pedro Barrios.

Esta acción se enmarca en un ambicioso convenio de programación con el Gobierno Regional para el periodo 2025-2035, el cual contempla una inversión total superior a los 595 mil millones de pesos para infraestructuras viales, logísticas, de servicios y control con un aporte del 56,93% de la inversión total programada para rutas en el país.

Por su parte, el director regional de Vialidad, Félix Gallardo, detalló que los recursos se destinarán a obras viales críticas en las rutas 24, 29, 23CH y 27CH, incluyendo mejoras en la Cuesta Montecristo y la Circunvalación de Calama, proyecto que también incluye fondos para fortalecer la red aeromédica regional.