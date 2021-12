Municipio de Antofagasta se niega a recibir obras de playa La Chimba

Una polémica se ha generado entre el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el municipio en torno a las obras de la Playa La Chimba en Antofagasta, las que según el MOP estarían terminadas en su primera etapa y en condiciones de ser entregadas, sin embrago, el municipio mantendría su postura de no recepcionarlas.

A través de un video de TikTok, el director de Obras Portuarias, Alfredo Hernández, se refirió al mega proyecto e invitó al alcalde Jonathan Velásquez "a agarrar la pelota", en referencia a las obras, tras su irrupción en una reunión entre el MOP y los vecinos, argumentando su negativa de recibir las obras.

"Si ustedes vienen y por este acceso se cae, se accidenta y no pueden llegar los vehículos de emergencia va a ser responsabilidad de este alcalde, yo no voy a recibir una playa que no tiene baños, accesibilidad, caminos o senderos bien hechos para discapacitados y que no tiene las condiciones para ser recepcionada", señaló Velásquez.

Esta situación ha generado la molestia de las familias involucradas en el proyecto. Fabiola Cortés, representante del comité Brisas del Norte, dijo que "sería ideal que esta playa se entregara para poder seguir avanzando y yo creo que sí está el compromiso para la realización de las otras obras. Antes era más complicado de como está ahora, porque esta playa se llena sin ningún problema".

Tamara Pizarro, presidenta del sindicato de pescadores La Chimba, señaló que "hemos esperado años, no es un proyecto de ahora y encuentro que es injusto que el Municipio no esté apoyando esta obra".

Al respecto, el seremi de Gobierno, Marco Vivanco, explicó que "necesitamos la voluntad del Municipio para poder recepcionar esta primera etapa, tal como se ha hecho en todas las obras portuarias de la Región de Antofagasta e incluso del país, donde se entrega por partes para poder terminarlas como corresponde".

Vivanco anunció que el MOP adelantó la licitación de las próximas obras que contemplan el acceso vial, baños y más luminarias.

Etapas del proyecto

Este megaproyecto contempla tres etapas, la primera ya está finalizada y consideró la construcción de la playa y caleta por unos 6.000 millones de pesos, financiados por una alianza público privada.

Las etapas siguientes, es decir, la segunda y la tercera, corresponden a los accesos y obras complementarias como servicios higiénicos y más luminarias con un presupuesto de 3.000 millones de pesos, cuya licitación iniciará su en febrero de 2022.

Esta planificación fue acordada en un convenio consensuado en 2015 entre el MOP, Gore, Fundación Minera Escondida, Creo Antofagasta y la Municipalidad, esta última el 2019, bajo la administración comprometió su colaboración con la firma del suministro eléctrico para las luminarias.