Niña desaparecida en Antofagasta fue hallada en Estación Central

Tras una semana desaparecida, Carabineros informó que encontró en Estación Central (Santiago) a una niña de 13 años que había sido vista por última vez el 7 de abril pasado en el sector de La Chimba, comuna de Antofagasta.

La menor de edad mantenía encargo por presunta desgracia y fue localizada por la sección de Búsqueda de Personas de la policía militarizada.

Su madre, Máxima Rodríguez, dijo que se enteró del extravío de la niña luego de que sus otros hijos le alertaran que no había regresado a casa después de ir a tomar clases de reforzamiento, momento en el que decidió llamar a su profesora y preguntar "si la ha visto o si seguía pasando clases".

"Ella me dijo 'no la he visto', entonces me asusté", explicó la mujer, agregando que les preguntó a sus otros hijos "si les dijo dónde iba a ir", momento en que le reiteraron que "iba a pasar a clases".