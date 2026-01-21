Operativo de Carabineros en Calama terminó con dos vehículos recuperados

Carabineros logró la recuperación de dos vehículos que contaban con encargo vigente por robo en la comuna de Calama, donde la denuncia oportuna del robo permitió interceotar los vehículos en el sector de la Minera RT.

"Logramos encontrar dos vehículos sustraídos en la comuna. Uno fue hallado minutos después de la denuncia. Una acción oportuna da resultados positivos a nuestra labor", enfatizó el mayor José Orellana de la Primera Comisaría de Calama.

Según detalló el Mayor Orellana, una vez recepcionada la denuncia, las unidades en terreno se desplegaron en el sector, interceptando el móvil antes de que fuera sacado de la zona urbana o del país.

Por orden de la Fiscalía, ambos vehículos fueron devueltos a sus respectivos propietarios.