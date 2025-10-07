Polémica por despedida de soltera al interior del Hospital de Antofagasta

El Hospital Regional "Doctor Leonardo Guzmán" de Antofagasta confirmó el inicio de un procedimiento disciplinario tras la difusión de un video que muestra a un grupo de funcionarias celebrando una despedida de soltera dentro de las dependencias, aparentemente en horario laboral.

El registro audiovisual se viralizó rápidamente a través de una historia de Instagram, generando molestia en la comunidad y obligando a la dirección del recinto a tomar medidas inmediatas.

Desde la dirección del hospital informaron que se "instruyó el inicio de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios que resulten involucrados".

Hospital Regional de #Antofagasta inició procedimiento disciplinario tras revelarse que funcionarias celebraron una despedida de soltera en el lugar y en horario laboral. Festejo incluyó comida y bebidas además de una decoración con globos, cotillón y ropa interior. @Cooperativa pic.twitter.com/8SNkG9jmQz — Dayane Carolina (@Dayane_Marquez) October 7, 2025

Gremios Condenan el Hecho Aislado

Los gremios de la salud condenaron el hecho, pero llamaron a no generalizar la conducta. Marta Ponce, presidenta de la FENTESS, explicó que la situación ocurrió en una de las "salas de estar de los pisos", utilizada para el descanso de los funcionarios, aunque reconoció no saber el horario exacto.

"Hay que dejar claro que esta situación que pasó este último día no fue todo el turno. El establecimiento inició un proceso disciplinario, pero aquí tampoco hay que generalizar”, sentenció Ponce.

Marcelo Valderrama, dirigente de la FEMPRUS, lamentó lo sucedido e indicó que la investigación sumaria debe esclarecer si hubo "uso indebido de las instalaciones, del horario laboral (o si) se desatendió las funciones básicas".

El dirigente coincidió en que se trata de una actividad aislada que, sin embargo, "daña o enlodan la imagen en general de la gran mayoría de funcionarios y funcionarias que trabajan en este hospital".

Una vez concluya la investigación y se conozcan los antecedentes, se determinarán las sanciones. Las autoridades evalúan la gravedad del hecho, el cual podría incluso configurarse como abandono del servicio público, tipificado en el código penal, si se logra acreditar que hubo desatención que perjudicó directamente a los usuarios del hospital.