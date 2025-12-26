Síguenos:
Tópicos: País | Región de Antofagasta

Reformalizan por malversación de fondos a extesorera del Hospital de Antofagasta

Publicado:
| Periodista Digital:Dayane Márquez Calle

Según una investigación interna la mujer se habría apropiación de aproximadamente 120 millones de pesos entre los años 2015 y 2024.

Reformalizan por malversación de fondos a extesorera del Hospital de Antofagasta
La Fiscalía de Alta Complejidad (FAC) de la Región de Antofagasta reformalizó la investigación contra una extesorera del Hospital Regional “Doctor Leonardo Guzmán”, imputada por la apropiación de aproximadamente 120 millones de pesos entre los años 2015 y 2024.

Según el ente persecutor, los fondos sustraídos correspondían a recaudaciones de cajas y pensiones de pacientes psiquiátricos de residencia permanente en el recinto.

Durante la audiencia, el fiscal jefe de Antofagasta, Cristian Aguilar Aranela, detalló el modus operandi de la exfuncionaria, quien depositaba el dinero en su Cuenta RUT y luego realizaba transferencias entre diversas instituciones financieras para ocultar el origen ilícito del dinero, destinándolo al pago de deudas personales y lujos.

La fiscalía acreditó una evidente incompatibilidad patrimonial, ya que los movimientos bancarios de la mujer no guardaban relación con su sueldo como funcionaria pública, quien se mantiene formalizada por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos desde octubre de 2024.

