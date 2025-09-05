Seis excarabineros de Sierra Gorda fueron formalizados por cohecho

Seis exfuncionarios de Carabineros que cumplían funciones en el Retén de Sierra Gorda pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta por el delito de cohecho.

Desde Carabineros señalaron que la desvinculación responde a los resultados de una investigación que inició tras una denuncia ingresada en la comisaría virtual el año 2023.

"Se logra establecer la vinculación de un total de seis funcionarios de este retén a determinados ilícitos asociados a cohecho", señaló el general Cristián Montre, jefe de la zona Antofagasta.

Montre precisó que "básicamente, y esto lo quiero aclarar porque han habido varios comentarios aquí en la región principalmente, esto data de, en términos generales, de pagos que recibían determinados carabineros para poder autorizar el transporte de carga sobredimensionada".

Tras su detención, los seis implicados pasaron a control de detención ante el Juzgado de Garntía de Antofagasta y cuatro de ellos quedaron en prisión preventiva, mientras que los otros dos están sujetos a medidas cautelares de arraigo nacional.

El general Montre fue enfático al señalar la "cero tolerancia a la corrupción" por parte de la institución, asegurando que "caiga quien caiga, no vamos a titubear en eso", por el respeto a los más de 50 mil carabineros que "día a día trabajan mancomunadamente" en el país.

El jefe de zona concluyó que este tipo de hechos "no nos definen", sino que son las acciones de la institución las que la representan.