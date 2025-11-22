Tragedia en Antofagasta: Choque entre dos buses dejó cuatro muertos

Un grave accidente carretero se registró durante la mañana de este sábado a la altura del kilómetro 1.325 de la Ruta 5 Norte, en la Región de Antofagasta. De acuerdo con la información preliminar, hay cuatro personas fallecidas y una decena resultó lesionada.

Según testigos, dos buses -un Plus Chile y un Ramos Cholele- que se dirigían hacia el norte se vieron involucrados en la colisión. Uno de ellos transitaba por la Ruta 5 con destino a Antofagasta, mientras que el otro provenía desde Taltal por la ruta a Paposo. La magnitud del impacto obligó a un amplio despliegue de Bomberos, SAMU y Carabineros para asistir y evacuar a los heridos.

El jefe de zona de Carabineros, general Cristian Montre, explicó que el primer bus se desplazaba por la ruta B700 y, al llegar al cruce con la ruta 5N y frente a una señal de pare, decidió reiniciar la marcha alrededor de las 7:00 horas, en medio de una intensa niebla que reducía la visibilidad. Fue en ese momento cuando colisionó con el segundo bus, que circulaba por la ruta 5N en dirección hacia Antofagasta.

El general Montre confirmó que en el accidente se vieron involucradas 54 personas, entre pasajeros y conductores, dejando un saldo de cuatro fallecidos y 15 lesionados, quienes fueron trasladados a distintos hospitales de la zona. "Estamos en un proceso de normalización y trabajan en el lugar la SIAT, SAMU y Bomberos, que aún continúan asistiendo a los lesionados", agregó.

El tránsito en la zona permanece altamente restringido mientras continúan las labores de rescate y se actualiza el balance de afectados. Las autoridades informaron que la cifra de víctimas podría variar conforme avance el trabajo en el sitio del suceso.

SENAPRED informó que hubo seis personas fallecidas en el siniestro, pero La delegada presidencial de Antofagasta, Karen Behrens, confirmó que las personas fallecidas son cuatro: dos mujeres y dos hombres.