Arica celebró Fiesta Costumbrista de la Integración Azapeña

Tres días de fiesta, cultura, sabor y música se celebraron en San Miguel de Azapa con un amplio marco de público que disfrutó de la "Fiesta Costumbrista de la Integración Azapeña", que con una extensa oferta de artistas y actividades diarias invitó a los asistentes a encantarse de las bondades del valle de Azapa y de su gente.

Durante la actividad ochenta stands expusieron lo mejor de la gastronomía del valle y deleitaron con sabores de los pueblos originarios y afrodescendientes además de las delicias de Perú, Colombia, Bolivia y Ecuador. También hubo stands de artesanías regionales con diversos productos de fabricación local.

Durante la jornada, se presentó el grupo Giolito y su Combo, entibiando la noche al ritmo de las recordadas cumbias, que desde el año 1968 hace bailar a los chilenos. Además ocuparon el escenario azapeño los ariqueños "Trovadores Porteños", los "Rancheros de San Marcos" y el músico Fabián Núñez.

La clausura estuvo a cargo de la agrupación musical Inti Thaki, que siguió a la actuación del humorista argentino Jorge Alís.

"Arica me encanta. Ya vine muchas veces, me encanta el clima, la gente, todo. Se come bárbaro y me gusta mucho viajar por regiones. El norte de Chile tiene un encanto muy especial", subrayó el comediante.

Una de las iniciativas a destacar fueron los Tours por el Valle y Talleres Culturales gratuitos para todos los interesados realizados por la Dirección de Desarrollo Rural de la Municipalidad de Arica durante los tres días de celebración.

Continúa la tercera y última noche de la Feria costumbrista de la Integración Azapeña, con la presentación de las candidatas a reina.#MuniArica #Arica pic.twitter.com/5bSTazFKSx — Municipalidad Arica (@MuniArica) 2 de julio de 2018