"Bájate ahora, desubicado": Niño de 10 años fue sorprendido conduciendo en Arica

Un impactante video que muestra a un niño de 10 años conduciendo un vehículo en el centro de Arica se hizo viral en redes sociales.

El registro, publicado por @aricaemergencias, muestra a un menor de edad manejando un auto por la calle Edmundo Pérez Zujovic, en el centro de la ciudad, quien fue increpado por una mujer que grabó la situación.

"¡¿Qué hacís manejando el auto?! ¡¿Cómo se te ocurre?! ¡Bájate ahora, desubicado! Llama a tu papá, anda a buscarlo, altiro", le dijo la señora al niño que en su defensa señaló que vivía cerca y que estaba entrando el vehículo.

Ante la respuesta, la mujer señaló que "no me interesa dónde vivas, tú estás infringiendo la ley. Tus papás están allá, ellos deben sacar el auto, no tú".

El menor le afirmó que "yo sé manejar", pero terminó por ir a buscar a su papá igualmente.

El video generó diversas reacciones, en las que la mayoría lamentaron la irresponsabilidad de los padres del menor al dejarlo conducir; sin embargo, también cuestionaron el trato agresivo de la mujer al increpar al niño.