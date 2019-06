Colapso en el paso Chacalluta: Cientos de migrantes se encuentran varados

Cerca de 200 ciudadanos venezolanos, muchos de ellos refugiados, están intentando ingresar a Chile desde el fin de semana a través de complejo Chacalluta, en la frontera entre Chile y Perú.

Las personas se encuentran varadas por situaciones puntuales relacionadas con los documentos de identificación.

Debido a esto, las autoridades implementaron medidas de mitigación para poder dar solución a estos migrantes y también hacer más expedito el tránsito en el complejo fronterizo.

COORDINAMOS MEDIDAS DE ATENCIÓN PARA MIGRANTES EN CHACALLUTA: Intendenta @MLoretoLetelier y @Gobarica se apersonaron en complejo para disponer médicos, carpas para frío, buses de traslado, basureros, puntos de hidratación y evaluar salud de extranjeros en tránsito. pic.twitter.com/QuoFklOlRj — Intendencia Arica y Parinacota (@IntendenciaXV) 19 de junio de 2019

Milagros Castillo relató a Cooperativa su larga espera, señalando que salió el domingo 9 de junio de Venezuela y que "llegué aquí, ya tengo dos días esperando aquí, no he podido pasar, ya he hecho dos intentos".

"Lo que me da dolor es la forma en que nos tratan. A una mujer embarazada le dijeron 'eres una mala madre porque te viniste así', a otra le dijeron 'ya con las putas estamos completos'. Ha sido horrible", declaró.

Además, hay varios padres y madres que viajan solos con sus hijos y no tienen los documentos de identificación, los cuales deberán volver a Venezuela.

Un grupo podrá ingresar a Chile y se está realizando trámite expedido, pero otros venezolanos no podrán ingresar y se dispondrá de buses para trasladarlos hasta Tacna.

En tanto, desde el Servicio Jesuita a Migrantes informaron que estuvieron en el lugar entregando alimentos a las personas varadas.