Cataldo y paro en Atacama: "Nadie está obligado a lo imposible"

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, volvió a enfrentar las inquietudes que genera la crisis del SLEP de la Región de Atacama, donde no hay clases hace dos meses, a falta de las condiciones mínimas que exigen las comunidades escolares.

Después de que el Colegio de Profesores de la región asegurara en Cooperativa que "es imposible" que se retomen las clases el jueves 2 de noviembre, como ha pedido el Gobierno, el secretario de Estado replicó que "nadie está obligado a lo imposible".

"Se han iniciado las intervenciones de infraestructura en una cantidad importante de establecimientos educacionales, en los próximos días seguirán ocurriendo. Esa es una garantía que los profesores habían solicitado en su minuto, cuando me reuní con ellos en la región: que querían ver que se materializara algo que se había comprometido y no se había hecho", resaltó durante una actividad en la Universidad de Chile.

En cuanto a la mantención del paro, Cataldo relevó que "no podemos accionar en contra de los profesores y profesoras si ellos no quieren volver a clases", mas recordó que "hay pronunciamientos administrativos de la propia Contraloría, con dictámenes, que señalan que cuando las clases no se realizan, proceden descuentos".

"Si no se está trabajando, eso puede tener consecuencias en las remuneraciones", acotó.

RN PROPONE CONGELAR FUNCIONAMIENTO DE SLEP

En el plano legislativo, y en compañía de correligionarios, la diputada por Atacama Sofía Cid (RN) anunció que "ante la inacción de La Moneda, decidimos ingresar un proyecto de ley para congelar la puesta en marcha de los Sistemas Locales de Educación en el resto del país, hasta que los problemas que llevamos años denunciando en la región se solucionen".

"Vamos a cumplir dos meses con este paro, y según lo que he podido ver en las reuniones que hemos tenido, está lejos de terminar. De hecho, con la presentación que hizo el SLEP, los colegios estarían listos recién el 17 de diciembre, pero con obras de corto plazo", advirtió.

La representante afirmó que "los 30 mil estudiantes que están sin clases deben tener claro qué pasará con su año escolar", ya que "los cuartos medios rinden la prueba a fines de noviembre".

En paralelo, parlamentarios de Atacama se han reunido en esta jornada con miembros del Ministerio Público: la senadora Yasna Provoste (DC) dialogó en Santiago con el fiscal nacional, Ángel Valencia, mientras que legisladores de Chile Vamos presentaron antecedentes de eventuales situaciones delictivas en varios SLEP ante la Fiscalía Regional de Atacama.