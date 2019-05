Mamá de joven trans que se suicidó: "No quiero entrar nunca más a ese colegio"

Un joven trans de 16 años se suicidó en Copiapó tras sufrir diversos episodios de bullying en el Liceo Sagrado Corazón. El hecho provocó que el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) pidiera la intervención del Gobierno.

La Superintendencia de Educación de la región de Atacama ofició al liceo por el hecho para que el establecimiento, en un plazo de 48 horas, informe respecto de sus protocolos para estos casos.

La madre del adolescente, Marcela, advirtió que "como mamá puedo decir que no quiero entrar nunca más a ese colegio, quiero que queden manchados con la sangre de mi hijo". El Movilh reveló sus reacciones en un comunicado.

Marcela recordó que su hijo a partir "de los 13 años fue cambiando. Me gustó que el Mati fuera diferente. Tengo tres hijas maravillosas y son todas diferentes. Yo igual soy diferente. No estar dentro del marco, también es bueno".

"La última conversación que tuve con ella, me dijo 'cámbiame de colegio'. Yo lo relacionaba con un tema de amistad, no entendí que el colegio iba a castigar a la niña por ser distinta o no castigarla, nunca la dejaban castigada, pero sí las actitudes: la profesora, que estoy averiguando quien es, la humillaba y la inspectora la trató mal", comenta la madre.

"Hice un grupo de Whatsapp de los apoderados de curso y cuando pasó esto (el suicidio), los papás se salieron del grupo y quedé solo yo. Esta gente fue la que crió a las personas que hicieron esto. A veces no son palabras, son actitudes", finalizó.