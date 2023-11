Quedó en suspenso el regreso a clases en Atacama

A más de 80 días del inicio de las movilizaciones, los profesores de la Región de Atacama dejaron en suspenso el regreso a clases este lunes debido al incumplimiento -acusan- de algunos acuerdos con el Ministerio de Educación, entre ellos la infraestructura básica y plan de cierre de año.

Según indicaron desde el gremio, durante la semana pasada se inspeccionaron los recintos y tras registrar una serie de inconvenientes, se votó en contra del regreso.

La situación generó que las autoridades educativas liderarán nuevas conversaciones el fin de semana para acercar posiciones con el profesorado, las cuales serán votadas hoy y dejan en duda el regreso a clases en las comunas de Copiapó, Tierra Amarilla, Caldera, Diego de Almagro y Chañaral.

"Si estamos generando confianzas con este escenario sin una pauta clara de regreso, sin las obras en su total desarrollo, se nos hace imposible confiar y se produce la decisión que se votó escuela por escuela de no volver a clases", advirtió el presidente del Colegio de Profesores de Atacama, Carlos Rodríguez, quien denunció también que hay empresas que han abandonado las obras tras el no pago por parte del Servicio Local de Educación Pública (SLEP).

Según adelantó el representante del gremio en diálogo con El Mercurio, no hay opción de salvar el año escolar en la región, dado que "hay una variable que no la controla el Gobierno ni nosotros, que es el tiempo que se acaba. Todo lo que se demoraron y se siguen demorando las autoridades para resolver el problema, evidentemente que nos lleva a esta situación de no cumplimiento del calendario escolar".

"SEGUIMOS TRABAJANDO SIN PAUSA Y AVANZANDO"

En respuesta a esta problemática, la subsecretaria de Educación, Alejandra Arratia, aseguró que siguen "trabajando sin pausa y avanzando en todos los compromisos que tomamos con las comunidades educativas".

"Durante este fin de semana, equipos del ministerio y del SLEP Atacama han estado desplegados en los establecimientos educacionales de las distintas comunas para monitorear el avance de las obras de infraestructura y la limpieza de los espacios educativos", puntualizó la autoridad, según consignó el medio antes citado.

En esta línea, destacó que "independiente que el acuerdo no contempla que las reparaciones deban estar completamente terminadas para el retorno a clases este lunes 20, hay actores de las comunidades que nos han señalado que sus establecimientos ya cuentan con las condiciones habilitantes y han reforzado que sus comunidades educativas van a retornar este lunes, en el caso de los equipos directivos y docentes, y el martes, con las y los estudiantes".

"Varios establecimientos están con sus obras finalizadas y otras lo harán dentro de esta semana", valoró Arratia.

El Ministerio de Educación (Mineduc) proyecta que este miércoles cerca de 30 establecimientos contarán con sus actas de recepción de obras, mientras que en los otros recintos educativos seguirán con los trabajos para lograr condiciones habilitantes y concretar el regreso de funcionarios y estudiantes.