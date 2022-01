Caso "Luces Led": Tribunal postergó formalización de ex alcalde de Coyhaique

El Juzgado de Garantía de Coyhaique reprogramó la audiencia de formalización del ex alcalde Alejandro Huala -en el marco de la arista regional del caso "Luces Led"- que iba a realizarse este este martes.

El ex jefe comunal (que estuvo en el cargo entre diciembre de 2012 y junio de 2021) iba a ser imputado, junto a dos ex funcionarios municipales y dos empresarios, por delitos de cohecho, malversación de caudales públicos y fraude al fisco. Sin embargo, su defensa planteó que no tuvo tiempo suficiente para estudiar los 20 tomos de la investigación.

Juez acoge la Cautela de Garantía planteada por la defensa del ex alcalde de #Coyhaique, Alejandro Huala, y accede a fijar una nueva fecha de audiencia de formalización en arista regional de caso "Luces Led" @Cooperativa #CooperativaContigo pic.twitter.com/Nkoazm6zwm — javier verdejo (@javierverdejop) January 25, 2022

El abogado Néstor Gómez alegó que tuvo problemas, al ingresar al sitio web de la Fiscalía, para acceder a los antecedentes del caso: "No me apareció nunca la causa de mi representado... Yo presenté un escrito solicitando una reprogramación de audiencia y haciendo presente esta situación. En el mismo escrito solicité el levantamiento de la reserva de la carpeta judicial, porque tampoco tenía acceso (a ella)", indicó.

La fiscal Paulina Valdebenito, perteneciente a la Fiscalía Regional de Ñuble (que lleva la causa Led a nivel nacional), rechazó esta posición, al asegurar que "no existió inconveniente", pues apenas Gómez comunicó sus problemas con la plataforma, inmediatamente se verificó que estaba acreditado. Dijo que ella le escribió varios correos, y ninguno de ellos fue respondido.

Intervino también Rosita Díaz, abogada de Marcelo Lefort, dueño de la empresa Itelecom: "Esta defensa se enteró de la fijación de esta audiencia recién el día de ayer, y la carpeta (investigativa) tiene 21 tomos, que no han podido ser revisados exhaustivamente, como corresponde de acuerdo a la defensa técnica".

En definitiva, el juez de garantía Mario Devaud determinó postergar la audiencia para el próximo jueves 3 de febrero a las 15:30 horas.