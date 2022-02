Contraloría propuso la destitución de tres funcionarios en Aysén por sumario administrativo

La Contraloría General de la República propuso la destitución de tres funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, decisión producida por las investigaciones sobre irregularidades en la construcción de la micro central hidroeléctrica de Puerto Gaviota.

El ex presidente del comité eléctrico, Nelson Vargas, destacó que "en la comunidad había mucho ánimo por este proyecto, debido a que nos iba a facilitar la vida teniendo una planta que nos dé luz las 24 horas. Sin embargo, la central se encuentra parada porque la empresa construyó dentro de una estructura que tenía el cura Antonio Ronchi con más de 25 años de antiguedad, por lo que la construcción se comenzó a quebrar".

La Contraloría publicó el informe final sobre la ejecución de la construcción de la central en Puerto Gaviota, en este instruía realizar un sumario administrativo por problemas estructurales en instalaciones eléctricas de viviendas, pagos duplicados por cerca de 20 millones de pesos y trabajos pagados por el CORE, pero no ejecutados por la empresa.

Al finalizar la investigación, la institución determinó responsabilidades administrativas a nueve funcionarios del CORE, recomendando la destitución de tres de ellos.

Uno de los trabajadores involucrados en este caso fue el ex candidato a diputado Julio Ñanco, quien comentó que "si bien el sumario es secreto, puedo mencionar que no hubo falta a la propiedad, mala intención, robo, delito o corrupción, ya que las observaciones son administrativas y no son graves. Ahora corresponde esperar la resolución de la gobernadora".

La gobernadora regional, Andrea Macías, determinará las sanciones del sumario por la construcción de la micro central hidroeléctrica de Puerto Gaviota.