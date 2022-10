Explosivos de uso minero fueron encontrados en vertedero de Chile Chico

Los funcionarios del vertedero municipal de Chile Chico encontraron diferentes piezas del explosivo "Emulnor 5000" de uso minero entre los desechos que llegan hasta el lugar, dando aviso inmediato al personal de Carabineros.

Al lugar, ubicado a unos 5 kilómetros del centro de la ciudad llegaron funcionarios del GOPE y Labocar, quienes por instrucción del Ministerio Público desarrollaron un rastreo entre los escombros para dar con otras piezas del explosivo, lo que mantuvo cerrado el vertedero hasta la tarde del viernes.

En paralelo, el GOPE se encargará de la detonación de los cartuchos explosivos que se comercializan envueltos en plástico y que tienen uso principalmente en faenas del área minera y caminera.

"Empezamos a realizar un rastreo con equipo SIP y los Carabineros de la unidad de Chie Chico, logrando el hallazgo. Se realizó el aislamiento del sitio del suceso y se dio cuenta al Ministerio Público", explicó el capitán Juan Pablo Palma de Carabineros.

La investigación que dirige el Ministerio Público se centra en lograr identificar la procedencia del producto, que al momento de ser hallado no representaba peligro. "No había peligro que hubieran detonado porque no tenían los elementos para que pudieran hacerlo, eran elementos inertes. Necesitan unos catalizadores, mecha y otros elementos para que pudiesen detonar", explicó el fiscal Álvaro Sanhueza.

En la ciudad de Chile Chico existe una faena minera, y se investiga si los cartuchos del tipo cilindro tendrían su procedencia desde ese lugar, pues si no se utilizan deben ser devueltos al polvorín desde donde fueron extraídos. "Vamos a hacer el rastreo desde qué polvorín salieron y ver la responsabilidad del manipulador que recibió esta serie", agregó el fiscal Sanhueza.