Familia de Coyhaique debe 700 mil pesos por dos meses de no pago de agua potable

Una familia de Coyhaique denuncia que durante los últimos dos meses la empresa Aguas Patagonia les facturó una cuenta de agua potable equivalente al consumo que han tenido durante los últimos tres años.

José Hueicha recibió en mayo una cuenta en la que su consumo había alcanzado los 176 metros cúbicos, por lo que el total facturado alcanzaba los 351.600 pesos.

En junio la situación no fue considerablemente mejor, ya que la deuda con la empresa en estos dos meses de no pago alcanza los 703.250 pesos, equivalente a cerca de tres años de consumo, ya que habitualmente no pagan más de 19 mil pesos mensuales por este servicio.

"Siempre nos salía mensualmente 19 mil pesos el agua, eso era lo que nosotros estabamos pagando. El mes pasado nos salió 350 y este mes nos salió 351? ¿Es un chiste? Aquí vive un adulto mayor y yo y nadie más", explica Lidia Hueicha, hija del dueño de casa.

Tras recibir las elevadas cuentas fueron hasta la empresa sanitaria a consultar por el elevado cobro y según relatan, la única opción que les dieron era la de repactar el total de la deuda.

"No sé de adonde fue ese consumo y la única solución que nos entregaron a nosotros es que teníamos que repactar, pagar 280 mil pesos, que no tenemos y repactar el resto en cuotas", comentó Lidia Hueicha.

La última boleta que recibió la familia (Foto: Cedida)

La situación de la familia Hueicha fue descubierta y denunciada por la fundación Juntos por Aysén que, en sus visitas a vecinos de la comunidad, se encontró con este cobro excesivo de cuentas de servicios básicos.

Carlos Gatica, presidente de la fundación, indicó que "es algo que no es normal y creemos que la empresa tiene que tomar otro tipo de acciones y no llamar a repactar, parece un chiste de mal gusto, como señala la hija del dueño de la casa".

Durante mayo se presentaron diversos reclamos similares en la Región de Aysén, y la explicación de Aguas Patagonia fue que la mayoría de los problemas se debía al cálculo realizado con el promedio de los últimos seis meses y al aumento del consumo debido a que las familias permanecían más tiempo en sus casas.

Por el minuto la empresa Aguas Patagonia no se ha referido al caso específico que afecta a José Hueicha.