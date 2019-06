Mujer denuncia que grandes empresas le quieren quitar su campo en Aysén

Una batalla legal mantiene enfrentadas a una familia de pioneros del sector Río Mayer, comuna de Villa O'Higgins, con dos empresas vinculadas a las familias Alcalde y Luksic por la propiedad de un terreno de 1.600 hectáreas llamado Fundo Santa Rosa.

Durante años la actual habitante, María Julia Torres Jara (74 años), se negó a vender la propiedad que su familia ha ocupado por más de siete décadas en la Región de Aysén. Sin embargo, las empresas Sociedad Agrícola Caiquén y Las Margaritas S.A. adquirieron los derechos de algunos de los herederos lo que les permitió iniciar un juicio de partición.

"Ahora me encuentro con que hay unos vecinos que han llegado últimamente, que son ricos en plata, y como yo nunca les he querido vender este lugar, me quieren sacar del terreno", indicó desde Villa O'Higgins María Torres.

En el juicio, destinado a subdividir el fundo, las partes no llegaron a acuerdo por lo que el juez partidor, Claudio Chacano, ordenó la venta en subasta pública del terreno con un avalúo superior a los 800 millones de pesos, monto inalcanzable para su actual residente.

"Aquí me parieron, aquí me crié, parí mis hijos, estudié a mis hijos. Ahora me vienen con que me quieren sacar a la carretera para entregarles mi predio a estos caballeros que son ricos", alegó María Torres.

Para el abogado Marcelo Rodríguez, que representa a los herederos que al igual que María se han negado a vender el fundo ocupado por sus padres y abuelos, esta decisión y el remate está hecho a la medida de las empresas interesadas.

"Es sospechoso porque cualquiera de las personas parte de la disputa podría participar del remate, pero ninguna de ellas va a tener 800 ó 1.000 millones de pesos para disponer y rematar todo el campo, por lo tanto ellos (los empresarios) corren con una ventaja al ser los dueños del dinero", aseguró Rodríguez.

El remate está fijado para fines del mes de agosto y actualmente la defensa de María Torres evalúa la presentación de alguna acción legal que permita impedir la venta del fundo Santa Rosa.