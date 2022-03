Tras 11 días a oscuras, restablecieron el suministro eléctrico en comunidad de Cisnes: Solución no es definitiva

Once días alcanzó a estar la comunidad de Raúl Marín Balmaceda sin suministro eléctrico, esto a raíz de fallas en los antiguos generadores y a problemas en los dos equipos que arrendó la municipalidad para intentar mantener el servicio básico.

Tras reunirse el miércoles con la gobernadora regional y dos de los concejales de la comuna de Cisnes, se realizaron gestiones para arrendar un nuevo generador el que llegó en horas de la mañana a la localidad ubicada en el delta del Río Palena y a las 13 horas, tras los trabajos realizados por los técnicos y por el propio Comité de Electrificación Rural marinense, se logró reponer el servicio.

Este jueves, la comunidad marinense participó en el concejo municipal donde se manifestó la preocupación respecto al débil estado general de la red eléctrica local.

"Sabemos que el tema eléctrico es la demanda más urgente que tenemos, la red eléctrica no está funcionando bien hace muchos años, hay actas municipales de aquello. Como vecinos deciamos que, por suerte, en estos momentos no ha peligrado una vida y esperamos que no ocurra", expuso la vecina de Raúl Marín Balmaceda, Nathalie Brito.

Los problemas eléctricos son de larga data en Raúl Marin Balmaceda, tanto así que con recursos de emergencia el Consejo Regional aprobó en enero de 2021 la adquisición de dos nuevos motores, licitación realizada recién en febrero por la municipalidad y que sería adjudicada a fines de marzo del presente año.

Sin entrar en detalles sobre la lenta licitación, desde el municipio señalaron que los nuevos generadores tampoco lograrán solucionar los problemas de la red eléctrica de Raúl Marín Balmaceda.

"Se necesita una solución definitiva y esa no va a ser con el generador de hoy día, que es para suplir la necesidad de urgencia, ni con los generadores nuevos que llegarán, ojalá, durante el mes de marzo", indicó el alcalde de Cisnes, Francisco Roncagliolo.

Durante la crisis vivida en Raúl Marín Balmaceda, el acalde no llegó hasta la localidad, por lo que hoy los vecinos le insistieron en la necesidad de realizar una reunión en terreno para abordar las variadas necesidades existentes en el pueblo más antiguo de la región de Aysén.