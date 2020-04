Tribunal Calificador de Elecciones ratificó destitución de alcalde de Guaitecas

El Tribunal Calificador de Elecciones rechazó los argumentos planteados en el recurso de apelación presentado por el alcalde de Guaitecas, Cristián Alvarado (independiente-UDI), y ratificó la decisión del Tribunal Electoral de Aysén que determinó su destitución por notable abandono de deberes.

La denuncia fue presentada originalmente por concejales de la comuna, quienes fundamentaron la petición de destitución en el informe de Contraloría que detectó más de 1.700 millones de pesos gastados sin documentación que acreditara o justificara este desembolso.

La concejal Lorena Picticar (independiente), precursora de la acusación contra el alcalde Alvarado, señaló que "hoy se marca un precedente y se manifiesta la justicia electoral en favor y en deuda con nuestra comuna debido a que toda la mala práctica va en desmedro de nuestra gente".

Si bien la decisión del Tribunal Calificador de Elecciones fue tomada el 7 de abril, recién este jueves los concejales se enteraron por el llamado de Cooperativa Regiones de la decisión que confirma la destitución del alcalde, quien además está acusado por la Fiscalía como autor de los delitos de malversación de caudales públicos y fraude al Fisco.

"Hoy día no ha llegado nada oficial para nosotros. La información que tiene que llegar me imagino que por la oficina de partes, informar al alcalde suplente. Espero que esta información no se haya ocultado, porque tiene fecha 7 de abril", dijo Marcos Silva (PPD) otro de los concejales que presentaron la denuncia al Tribunal Electoral.

Tras conocer la resolución, el abogado de Cristian Alvarado presentó una solicitud de "Corrección de Resolución por Error de Hecho" ya que, según argumenta en el escrito, el Tribunal Calificador de Elecciones no realizó la declaración de admisibilidad del recurso de apelación presentado por el acalde.

El alcalde Alvarado permanece con arresto domiciliario en Coyhaique a la espera del juicio por fraude al Fisco y malversación de caudales públicos, proceso que fue aplazado hasta junio debido a la actual situación sanitaria del país.