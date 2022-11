Adulta mayor desahuciada pide que alguien adopte a su perrita: "Lloro todos los días"

Una adulta mayor de 84 años busca un hogar para su perrita Tabita luego de haber sido desahuciada en la región de Coquimbo.

Una joven, llamada Javiera Le Blanc, viralizó la historia a través de Instagram, donde contó que conoció a la señora cuando paseaba a sus perros y le contó los problemas que la aquejan.

"Me voy a morir, ya que me desahuciaron. No tengo dos riñones, pero yo no le tengo miedo a la muerte, el único miedo que tengo y lloro todos los días es no saber con quién dejaré a mi perrita", le contó la mujer, llamada Elizabeth.

Le Blanc agregó que la perrita "es adoptada dado que fue abandonada por sus antiguos dueños, pero conquistó el señor de la señora Elizabeth y ambas se aman y acompañan día a día hace más o menos dos años y medio".

La joven le prometió que la iba a ayudar y se encargó de difundir a través de redes sociales el mensaje, que ya cuenta con casi 40.000 "me gusta"