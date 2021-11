Coquimbo busca ser el primer municipio del norte en vender gas licuado

Municipios de todo Chile han comenzado una verdadera ofensiva para rebajar el precio de los balones de gas licuado, que actualmente promedian 24 mil pesos los 15 kilos.

Desde Chiguayante llegó el primer paso en esta carrera por el “gas popular”, luego que su municipio confirmó que venderá gas licuado a los vecinos de forma directa, a un precio más bajo del que actualmente se observa en el mercado.

Una iniciativa que busca ser replicada en diferentes comunas del país, entre ellas Coquimbo donde su alcalde Ali Manouchehri, señaló ya haber tomado contacto con su par del Bío-Bío para implementar la idea en la zona.

"Esto tendría un gran impacto, nosotros al ser proveedor y meternos en el mercado de la producción nos va a permitir a vender más barato, la gente va a poder comprar a un precio más competitivo de lo que actualmente está", expresó Manouchehri.

"Las noticias nos han mostrado cómo las empresas venden casi al doble de lo que significa el precio del costo de los balones, con un impacto grande en las familias, eso nos motiva mucho", agregó el alcalde de Coquimbo.

Manouchehri hizo un llamado a los demás alcaldes de la Región de Coquimbo a replicar la iniciativa.

Roberto Jacob, alcalde de La Serena, escuchó a su par de la comuna puerto y señaló estar abierto a esta iniciativa,

"Si esto funciona en los municipios, no tengo ningún problema en sumarme, pero no es tan fácil implementarlo, porque hay que tener los recintos especiales para su manipulación, pero no tengo ningún problema en sumarme", enfatizó Jacob.

Por ahora, señaló el alcalde de la capital regional, seguirán entregando vales de gas licuado a personas que tienen un bajo porcentaje en el Registro Social de Hogares.

"El Concejo Municipal aprobó, con dineros Covid, la compra de 15 mil vales de gas, que serán repartidos dentro de la próxima semana", cerró Jacob.