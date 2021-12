Intensifican búsqueda de joven desaparecido en Monte Patria

Sigue la búsqueda de Gary Yáñez, joven de 21 años desaparecido desde el jueves 9 de diciembre en la comuna de Monte Patria, lugar donde fue visto por última vez cuando salió en dirección a su trabajo.

Desde esa jornada sus familiares junto a vecinos, Carabineros y funcionarios de la municipalidad han realizado indagaciones para dar con el joven.

El alcalde de Monte Patria, Cristian Herrera, señaló a Cooperativa Regiones haberse comunicado con el Fiscal de Ovalle para agilizar las diligencias de investigación en torno al caso.

“Se requiere tener certeza para seguir con la búsqueda. Se tiene que hacer un seguimiento al teléfono. Poder ubicar el último lugar donde estuvo con señal, determinar las últimas llamadas”, manifestó Herrera.

Labores de búsqueda

El capitán de la Subcomisaría de Monte Patria, Roberto Paredes, indicó que las labores de búsqueda se concentrarán en el sector del Río Huatulame.

“Conforme a las declaraciones es el último sector donde existe una mayor probabilidad donde pueda estar la persona desaparecida”, dijo Paredes.

A las labores de búsqueda, se sumó el Grupo de Operaciones Policiales Especiales de Carabineros que ha desarrollado diversas diligencias en la comuna de Monte Patria, incluso en piques mineros como señaló el suboficial César Prat, jefe subrogante del GOPE Coquimbo.

“Se efectuó una búsqueda y rastreo de infantería por la orilla del río, pozos de agua, acequias y piques mineros existentes en el lugar no logrando dar con la víctima por presunta desgracia”, explicó Prat.

El fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, agregó que se sumó “personal de la Brigada de Homicidios de la PDI con quienes seguiremos realizando todas las diligencias para dar con el paradero de esta persona. Hay varias diligencias que se están coordinando y con las que esperamos tener, en el menor tiempo posible, un buen resultado”.

La mamá de Gary Yáñez, Juana Ogalde, hizo un dramático llamado apuntando a que no se siga entregando información falsa respecto al paradero de su hijo.

“Yo no he dormido nada. He dormido a saltos. Anoche no dormí nada esperándolo, esperando noticias. Hasta el momento no he recibido nada solo noticias falsas. ¿Qué le pasa a la gente aquí?”, finalizó Ogalde.