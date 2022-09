La incesante búsqueda del astrónomo británico extraviado en La Higuera

Personal de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y el Ejército trabajan intensamente para dar con el paradero del astrónomo británico Thomas Marsh, desaparecido desde el pasado 16 de septiembre, cuando fue visto por última vez en el Observatorio La Silla, en la comuna de La Higuera, en la Región de Coquimbo.

Marsh, de 60 años, es un astrónomo y astrofísico que se encontraba en un viaje de investigación científica hasta el fin de semana pasado, cuando cerca de las 07:00 de la mañana fue reportado como desaparecido por sus compañeros de labores. Ya se cumplió una semana y aún no hay rastros de su paradero.

Según los últimos detalles, llegó a La Silla el pasado 14 de septiembre, donde estaba en calidad de astrónomo visitante y contaba con un tiempo de observación en uno de los telescopios del Observatorio Europeo Austral (ESO, por su sigla en inglés), el cual se le había otorgado para usarlo las noches entre el 16 y 20 de este mes.

This is my dad. He’s been missing in Chile for almost a week now. Please share this, we’re desperate to find him. If you’re outside the UK and you have any information, the international number is +44 1926 415000 #LaSerena #MissingPerson https://t.co/gwEhUlGfJC