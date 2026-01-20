Masiva incautación de marihuana en Monte Patria dejó cuatro detenidos

Personal del OS7 de Carabineros decomisó 23 mil plantas de marihuana en la comuna de Monte Patria, en la Región de Coquimbo, que se encontraba plantada en sectores de difícil acceso.

Según comentó el jefe de zona de Carabineros Coquimbo, Christian Brebi, "se está realizando un trabajo técnico-científico muy importante. Comenzamos este año con muy buenos bríos y en ese sentido hemos decomisado más de 20 mil plantas de marihuana por parte de nuestro personal territorial y personal especializado OS7".

En el operativo, donde se sacaron de circulación 27 millones de dosis, se detuvo a cuatro sujetos: un chileno, dos haitianos y un boliviano, los que pasarán este miércoles a control de detención.