Mujeres denuncian ser víctimas de enorme red de difusión de imágenes íntimas en La Serena

Una denuncia a través de redes sociales dio a conocer la existencia de un grupo de Telegram integrado por al menos 1.400 sujetos que compartían imágenes y videos sexuales sin consentimiento de las mujeres que aparecen en ellos, acusación que fue tomada por la Fiscalía Regional de Coquimbo, que ordenó diligencias a la PDI para investigar este caso.

Una de las víctimas, quien quiso mantenerse en el anonimato, relató que supo de este grupo por azar: "Me enteré por suerte, porque alguien del grupo de Telegram me vio, me reconoció y pudo hacer el enlace de lo que habían mandado al grupo conmigo, cosa que una amiga me avisó".

Son siete las personas que se agruparon para interponer esta denuncia colectiva: cinco mujeres y dos hombres, parejas de otras afectadas, que sufrieron la sustracción de contenido íntimo desde sus dispositivos móviles y cuentas de Facebook.

La publicación de sus imágenes íntimas no es lo único que une a las víctimas. Todas tienen relación con el dueño de un local comercial en La Serena donde se reparaban o vendían teléfonos celulares y tablets de la marca Apple.

"La verdad es super extraño. Él reconoció haber descargado videos y fotos desde un perfil de Facebook de una de las afectadas. Reconoció también haber almacenado fotografías que habían enviado por otro grupo de Facebook de otra de las chicas y también reconoció haber visto y almacenado imágenes que le había mandado un ex pololo a una de las chicas del grupo. Pero no reconoce haberlas divulgado", agregó.

La víctima de la divulgación sin consentimiento de imágenes indicó que la particularidad de este grupo de Telegram no se podían descargar las imágenes por su configuración de privacidad: "Tú no puedes sacar pantallazos ni grabar pantalla porque el contenido audiovisual no aparece. Es como cuando intentas capturar algo en Netflix y no aparece la imagen. Las personas que subían los videos o fotos tienen las imágenes en su poder, quizás en su teléfono o computador. Quizás también hay otros grupos donde sí se puede hacer".

La mujer explicó que el domingo 17 de abril fue a dependencias de la PDI tras recopilar más información de lo que ocurría en ese grupo de Telegram, pero tras conversar con los funcionarios policiales no salió contenta con la ayuda recibida.

"Dijeron que desconocían el funcionamiento de los grupos de Telegram, por lo tanto todo lo que hemos logrado ha sido porque nos hemos movilizado como grupo, apoyándonos legalmente, agarrando más información para presentar algo contundente, porque esto es gravísimo", apuntó.

"La cantidad de material que hay es abrumadora. Impresionante. Uno no se imagina el tipo de persona que está conformando este grupo. Es gente que conocemos, que es conocida en La Serena, que es médico, que es abogado. Te vuela la cabeza que haya gente tan enferma inserta en este tipo de grupos", degtalló la mujer.

En cuanto a las acciones legales, señaló que las denuncias se realizaron el viernes 15 de abril a PDI y Fiscalía, lo que fue confirmado por el Ministerio Público de Coquimbo, que a través de su cuenta de Twitter reveló que "ordenó investigación a PDI por posibles delitos que afecten indemnidad sexual y privacidad de la información en redes sociales y soportes digitales".

La Fiscalia de La Serena ordenó investigación a PDI por posibles delitos que afecten indemnidad sexual y privacidad de la información en redes sociales y soportes digitales. Unidad de Gestión e Informática de la @Fisca_Coquimbo apoya el desarrollo de la investigación. pic.twitter.com/nIAaDbH8W0 — Fiscalía Regional de Coquimbo (@Fisca_Coquimbo) April 21, 2022

"Aberrante"

María Fernanda Glasner, seremi de la Mujer y Equidad de Género de la Región de Coquimbo calificó la situación como "aberrante". Y añadió que "tomaremos contacto con las víctimas para apoyarlas y acompañarlas como Seremi de la Mujer. Vamos a trabajar contra todo acto que vulnere la integridad y privacidad de las mujeres. Por lo tanto, vamos a tomar contacto con el Ministerio Público y la PDI”.

Glasner lamentó que este tipo de situaciones pese a lo "no cuentan con la protección legal necesaria. Por lo mismo nuestro Gobierno está impulsando con fuerza que se apruebe el proyecto de Ley Violencia Integral que está en el Congreso".