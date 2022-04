Presentan querella por estafa contra delegada provincial de Choapa

Una querella criminal por su presunta responsabilidad en delitos de estafa, ejercicio ilegal de la profesión de abogado y prevaricación fue presentada en contra de la delegada provincial del Choapa, Nataly Carvajal.

La acción fue interpuesta por la abogada Vinka Pusich en representación de Ramona Contreras, vecina de Illapel, quien acusa, según información publicada por Diario La Región, a la delegada provincial de ejercer como abogada sin poseer el título, mientras realizaba trámites de regularización de una propiedad en la comuna del Choapa.

Aylin Astudillo Araya, socia de Carvajal, también fue querellada por los delitos de estafa y prevaricación.

Vinka Pusich explicó que Ramona Contreras y su familia llegaron a ella luego de que Nataly Carvajal les dijera que no podía seguir adelante con la causa porque iba asumir como delegada provincial y que sería Aylin Astudillo quien seguiría con el proceso. Al no conocerla y no tener confianza en ella iniciaron la búsqueda de otro abogado que los representara.

Fue así que llegaron con Pusich, quien informó a la familia que Nataly Carvajal no era abogada.

"Yo reviso el juicio y ellos me empiezan a dar la información que Nataly era su abogada. Yo sé que ella no es abogada. Llevo diez años ejerciendo en la Provincia del Choapa y uno sabe quién es abogado y quién no. Quedan con una sensación de engaño", dijo Pusich.

La abogada querellante agregó que serían varios los indicios que demostrarían que la actual delegada provincial del Choapa habría cometido el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

"Por ejemplo, el tema del pago de honorarios como abogada, las conversaciones de Whatsapp su número estaba guardada como 'Nataly Carvajal Abogada' y en todas las conversaciones se referían a ella como 'abogada'. Ella nunca les planteó que era egresada de Derecho y que no tenía facultades para comparecer a un simple comparendo civil", agregó Vinka Pusich

La abogada querellante indicó que conoce varios casos que no llegaron a acciones legales, en los que se involucraría a la delegada provincial ejerciendo como abogada.

DELEGADA SE DEFIENDE

La delegada provincial del Choapa, Nataly Carvajal, confirmó a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que antes de asumir en la delegación "trabajé de forma permanente en una oficina de Abogadas y Abogados, en la ciudad de lllapel. En dicho trabajo, me desempeñé como asistente, lo que implicaba, trámites y contacto directo con las y los clientes, cargo que ocupé por mis estudios de derecho durante 7 años".

En su declaración, Carvajal agrega que "en ningún momento he traspasado dichas facultades, ni imitando o fingiendo ostentar un título que aún no poseo. Es más permanentemente en mi contacto con los clientes explicaba eso".

"Confío plenamente en la capacidad y probidad de las y los abogados, para los cuales tuve el honor de trabajar y estoy segura que las acusaciones que se hacen en referencia al servicio legal prestado carecen de fundamento, situación que se aclarará en Tribunales", añadió la delegada provincial.

El 20 de abril, la jueza de Garantía de Illapel, Andrea Rojas, admitió la querella en contra de la delegada provincial del Choapa Nataly Carvajal y la abogada Aylin Astudillo y remitió los antecedentes al Ministerio Publico.