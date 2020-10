Abogado de familia Catrillanca pide cadena perpetua para ex carabineros imputados

El abogado de la familia de Camilo Catrillanca, Nelson Miranda, confirmó que están pidiendo cadena perpetua para todos los ex integrantes de Carabineros que participaron en los hechos que derivaron en la muerte del joven mapuche de 24 años en Temucuicui.

Este martes se reanudaron las audiencias del juicio en los tribunales de Angol, de manera semi presencial, sin acceso a la prensa y sin la posibilidad que la familia y dirigentes mapuche ingresen a la sala.

Miranda indicó que ha quedado ratificado con los primeros antecedentes que "siempre hubo intención homicida de estos agentes del Estado" y es por ello que están solicitando cadena perpetua simple para todos los miembros del Gope, ya que "al menos tres de ellos dispararon por la espalda en contra de mapuches desarmados".

En este segundo día de audiencias se conocieron mayores detalles de los trabajos periciales respecto al operativo efectuado por efectivos del llamado "Comando Jungla" de Carabineros al interior de la comunidad donde murió Catrillanca al recibir un balazo cuando conducía un tractor.

Aún no se informa cómo declarará el ex ministro Andrés Chadwick ni el ex director de la institución uniformada, Hermes Soto, quienes fueron citados en calidad de testigos en la causa junto al ex intendente de La Araucanía Luis Mayol y el actual senador de Evópoli, Felipe Kast.

Junto al abogado Miranda, Marcelo Catrillanca y dirigentes de Ercilla están solicitando que se aplique las máximas penas en el juicio donde se acusa a siete ex miembros de Carabineros y a un abogado de la institución por homicidio consumado, tentativo, apremios ilegítimos y obstrucción a la investigación.