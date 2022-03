Andrés Longton: El Gobierno no le ha dado ninguna señal a las víctimas en la Macrozona Sur

El diputado de Renovación Nacional Andrés Longton lamentó que el Gobierno planee retirar el Estado de Excepción Constitucional en La Araucanía y pidió al Ejectuvio "preocuparse por las víctimas".

El próximo 26 de marzo termina el Estado de Excepción en la Macrozona Sur y desde la oposición insisten que es necesario mantener esta medida, tomando en consideración que "han bajado los delitos violentos".

"Me parece que las señales que ha dado el Gobierno estas últimas semanas le falta el factor más importante: ponerse del lado de las víctimas. No le han dado ninguna señal a las víctimas y sí muchas señales a los victimarios", fustigó Longton en El Diario de Cooperativa.

"Después de los sucesos de la ministra del Interior (Izkia Siches) no se estén replanteando renovar el Estado de Excepción Constitucional -cuestionó- tomando en consideración que las cifras indican que ha habido una disminución de hechos violentos".

"Mientras el Gobierno no tenga un plan alternativo que no sea buenísimo, que no sean conceptos de buenas intenciones como el llamar diálogo; la verdad es que vamos a retroceder a cero. Eso es muy inconveniente y muy peligroso para las personas que están viviendo en la Macrozona Sur", lamentó el parlamentario.

"LA UDI Y EVÓPOLI TIENEN QUE HACER UN GESTO"

Respecto a la crisis en Chile Vamos, Longton señaló que "la cohesión y la unidad son muy relevantes para enfrentar el plebiscito que viene y, sobre todo, para poder generar los contrapesos necesarios en el Congreso".

"Hay una molestia que no se limita a una pachotada que se va a pasar de un día para otro. Es una molestia que viene acompañada de otros hechos que, en definitiva, terminó con esto que ocurrió en el Senado. La UDI y Evópoli tienen que hacer un gesto con el fin de poder avanzar. Si la UDI se queda paralizada en su sector, no hace ningún gesto, obviamente que será mucho mas difícil restablecer las confianzas", cerró