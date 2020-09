Comuneros de Angol bajaron su huelga de hambre tras 123 días

Los ocho comuneros mapuche que se encontraban en huelga de hambre hace 123 días en la Cárcel de Ángol decidieron deponer desde este jueves el ayuno, así lo confirmó su vocero Rodrigo Curipán.

"Se le ha comunicado a los prisioneros políticos mapuche que la movilización hasta aquí llegaría (...) Le hemos pedido a los peñi no continuar con este sacrificio. No existe derrota, no hubo negociación con el gobierno", anunció Curipán.

"Queda demostrado que es el Gobierno quien no tuvo la capacidad política de abordar una situación que los Mapuche le hemos planteado y que tiene que ver con la aplicación efectiva del convenio 169 de la OIT", afirmó el representante.

Llamado a continuar con las protestas

Tras expresar su disconformidad respecto a lo que se ha logrado con el Gobierno, Rodrigo Curipán, advirtió que de ahora en adelante quedan "abiertas" las manifestaciones del pueblo Mapuche, y que el Gobierno será el responsable de lo que suceda.

"Seguimos sosteniendo que es el Gobierno quien ha venido actuando de manera intransigente, esta situación queda hoy abierta a que las comunidades mapuche y los distintos territorios continúen con las distintas acciones de protesta política para que sea el Gobierno quien es el responsable de todos los hechos que ocurran de aquí en adelante", señaló.

En tanto, en la Cárcel de Lebu continúan 12 internos mapuche en huelga y en Temuco tres permanecen en ayuno, por lo que se espera que mañana se sostenga una reunión en la capital de La Araucanía para analizar si se tomará una medida similar en estos dos recintos penales.