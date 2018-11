Democracia Cristiana anunció una acusación constitucional contra el intendente Mayol

La bancada de diputados de la Democracia Cristiana anunció la decisión de presentar una acusación constitucional contra el intendente de La Araucanía, Luis Mayol, por su responsabilidad política tras la muerte de Camilo Catrillanca.

El tema se conversó entre los parlamentarios de la Falange, quienes finalmente definieron buscar la salida del jefe regional a través de este mecanismo luego que el Gobierno volviera a respaldarlo, según anunció el diputado Matías Walker.

"Los diputados de la DC hemos acordado en reunión de bancada promover una acusación constitucional en contra del intendente de La Araucanía, Luis Mayol, creemos que él tiene una responsabilidad en los graves problemas de orden público que han ocurrido en los últimos días en la Región de La Araucanía", dijo Walker.

El parlamentario recalcó que entre los cuestionamientos están "particularmente las desacertadas vocerías y coordinaciones que han afectado gravemente el orden público en la región, cuando el intendente vinculó la muerte, el asesinato de Camilo Catrillanca con los hechos delictuales que habían ocurrido en la comuna de Ercilla, lesionando su honra y en vez de apaciguar los ánimos, en vez de promover la paz social en La Araucanía, lo único que ha provocado este error son más hechos de violencia".

El intendente de La Araucanía es cuestionado porque luego del incidente suscribió y respaldó la versión de Carabineros respecto al incidente, vinculó a Catrillanca con el robo de tres autos que derivó en el operativo que terminó con su muerte y afirmó que el comunero tenía antecedentes penales. Esto pese a que su participación en el robo no ha sido comprobado y se desmintió que contara con antecedentes penales.

Este proceso requiere 10 firmas de parlamentarios promotores para iniciar su tramitación.

"Esperamos que cuente con el apoyo de todos los diputados de la oposición, creemos que es importante que se ejerzan las responsabilidades políticas. Se han ejercido responsabilidades institucionales en Carabineros y hasta el momento nadie ha asumido la responsabilidad política por un hecho que afecta la dignidad de un comunero mapuche asesinado y de una familia de una comunidad, de una región que hoy no está en paz social", añadió.

Cabe recordar que la DC ya había exigido al Gobierno el fin de semana la salida del intendente Mayol.

Diputados Venegas apoyo la acusación

Aunque en un primer momento el diputado DC por La Araucanía Mario Venegas se mostró molesto por no haber sido consultado por la decisión de acusar constitucionalmente a Luis Mayol, posteriormente se manifestó a favor de esta acción.

"Dada la tozudez del Gobierno en orden a salir de nuevo a respaldar al intendente sin estar dispuestos a asumir las responsabilidades políticas evidentes que hay de parte del intendente como responsable del orden público y la seguridad ciudadana de La Araucanía que se ha visto tremendamente alterada", dijo el parlamentario.

"Además, las equivocas declaraciones, salidas comunicacionales del intendente que no han colaborado precisamente a llevar tranquilidad a la región, he resuelto respaldar lo dispuesto por la bancada de manera que me sumo porque no queda otro recurso", dijo el legislador.

Oposición critica la acusación

El presidente de RN, Mario Desbordes, planteó que se está trapeando con esta herramienta que es la acusación constitucional, mientras que el diputado de la UDI Javier Macaya admitió que el intendente Mayol está en riesgo de ser destituido, aunque en su opinión no debiera renunciar.