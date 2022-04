Desconocidos atacaron con piedras camioneta municipal en Carahue

Desconocidos atacaron con piedras y palos una camioneta de la Municipalidad de Carahue en la zona costera de La Araucanía.

El hecho afectó a un vehículo del equipo del Departamento de Salud Municipal en el sector Pilmaiquenco, los que fueron agredidos sin ningún motivo por sujetos que desde arbustos cercanos al camino comenzaron a lanzarle todo tipo de objetos, los que ocasionaron daños en el parabrisas.

El alcalde Alejandro Sáez confirmó que no hubo lesionados y enfatizó que "estamos muy preocupados porque fuimos atacados cobardemente por personas que no sabemos quienes son. Felizmente a los funcionarios no les pasó nada".

Debido a ello se hizo la denuncia en Carabineros para investigar la situación y así tratar de dar con el paredero de los sujetos que protagonizaron este hecho, el que por primera vez afecta a un vehículo municipal, dijeron los funcionarios.