Diputados de oposición acusan "silencio del Gobierno" tras atentado incendiario en La Araucanía

Parlamentarios de oposición cuestionaron con dureza al Gobierno por lo que califican como un "silencio absoluto" frente al recrudecimiento de atentados incendiarios en La Araucanía luego del ataque registrado esta semana en el sector Peleco de Nueva Imperial que derivó en un incendio forestal y en la declaración de alerta roja en la comuna.

Desde el Congreso, el diputado Henry Leal (UDI) sostuvo que en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento de atentados en la Macrozona Sur, particularmente en La Araucanía, sin que exista —a su juicio— una "respuesta clara por parte de las autoridades".

El parlamentario cuestionó la falta de pronunciamientos oficiales y aseguró que el Ejecutivo "está administrando un problema que fue incapaz de resolver".

En la misma línea, el diputado Miguel Mellado (RN) afirmó que la región se encuentra "abandonada" y criticó que el Gobierno no se haya referido públicamente ni al ataque incendiario ocurrido en Imperial ni al incendio forestal que se originó posteriormente, el cual incluso obligó a decretar alerta roja por riesgo a viviendas.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco, Sebastián Navellán, manifestó su preocupación por la alta intencionalidad de los incendios forestales en la zona, señalando que en la temporada pasada el 57% de los siniestros investigados en la provincia fueron provocados.

Agregó que en lo que va de la actual temporada ya se registra un aumento cercano al 30% en la ocurrencia de incendios.

En ese contexto, desde el gremio advirtieron que el escenario podría agravarse durante los meses de enero y febrero, cuando se concentra la mayor cantidad de emergencias, especialmente considerando las altas temperaturas pronosticadas para la próxima semana y la condición de sequedad de la vegetación en la región.