Incendio forestal en Nueva Imperial fue controlado: 40 hectáreas destruidas

El incendio forestal que afectó el sector Peleco, en la comuna de Nueva Imperial, Región de La Araucanía, fue declarado este viernes como controlado por las autoridades. El siniestro, que comenzó ayer, consumió un total de más de 40 hectáreas de bosque en la zona.

Además del trabajo coordinado de Conaf, Bomberos y equipos de emergencia, las precipitaciones registradas en las últimas horas fueron un factor clave para controlar la emergencia.

Respecto a la situación actual, desde Senapred informaron que no han existido rebrotes. Sin embargo, la vigilancia continuará siendo prioritaria.