Tres camiones quemados deja presunto ataque incendiario en Nueva Imperial

En el sector Peleco de la comuna de Nueva Imperial, en la Región de La Araucanía, un presunto atentado incendiario dejó este martes al menos tres camiones de carga completamente destruidos por la acción del fuego.

Los vehículos pertenecían a la empresa Probosque, la cual se encontraba realizando faenas forestales en dicho sector.

La Fiscalía de Alta Complejidad, en conjunto con personal de Control de Orden Público (COP) de Carabineros, inició de inmediato las diligencias correspondientes para aclarar el origen de las llamas.

El hecho es investigado preliminarmente como un acto malicioso con intervención de terceros, siguiendo la línea de los ataques que han afectado a las faenas forestales de la Macrozona Sur.

Hasta el momento, no se reportan trabajadores ni personal policial con lesiones.