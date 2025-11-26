Síguenos:
Región de La Araucanía

Ejército y Carabineros resguardarán cosechas en Cautín y Malleco

Redacción Cooperativa
Personal del Ejército y de Control de Orden Público (COP) resguardarán las labores de cosecha de agricultores en las provincias de Cautín y Malleco, en medio del Plan de Seguridad Agroalimentaria para La Araucanía.

Eduardo Renner, presidente de SOFO, comentó que "el policía a cargo de la unidad me decía 'nadie creería que tenemos equipos que se usan en combate o en la guerra que tengan que estar aquí presente para que ustedes hagan sus labores agrícolas'. Necesitamos que las labores se puedan realizar en paz, sin la necesidad de esa protección, y por lo tanto los caminos son otros, perseguir a los delincuentes y ojalá lograr que detengan sus actos".

Esta iniciativa ya se realizó el año pasado, donde no se registraron mayores incidentes.

