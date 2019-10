Gobierno oficializó la renuncia del director del Serviu de La Araucanía

Este martes el Gobierno oficializó la renuncia del director del Servicio de Vivienda y Urbanismo de La Araucanía.

Hugo Cruz fue denunciado por agresión contra su esposa en un episodio de violencia intrafamiliar que se ventila ahora en los tribunales de justicia, por lo que ya se le había pedido dejar el cargo.

El intendente Jorge Atton indicó que se esperó un tiempo prudente de 48 horas para que el ahora ex funcionario presentara su dimisión, sin embargo, ya que esto no ocurrió se tomó la decisión de pedirle su renuncia "no voluntaria".

La máxima autoridad regional volvió a condenar el hecho y explicó que "este es un cargo de confianza y como Gobierno no aceptamos agresiones de ningún tipo".

Cruz está haciendo uso de una licencia médica tras haber sido detenido bajo la acusación de agredir a su pareja a quien le ocasionó, según el Ministerio Público, lesiones leves.

De esta manera quien ocupará el cargo de manera provisoria será el funcionario Mauricio Contreras, mientras se llama a concurso público para llenar la vacante.