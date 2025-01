La Araucanía: Gremios y parlamentarios piden reforzar policías por ataques incendiarios

Diversos gremios y parlamentarios de la Región de La Araucanía coincidieron recientemente en la solicitud de reforzar el estado de excepción constitucional en la zona, por los ataques incendiarios que se han registrado en lo que va del 2025.

En concreto, solo en La Araucanía se han anotado tres hechos de violencia en lo que va de este año, por lo que manifestaron su preocupación y pidieron incorporar dotación militar mientras se mantenga el estado de excepción.

"Hemos enviado una carta al Presidente de la República donde le hemos pedido mayor personal para el estado de excepción, para las fuerzas militares, a fin de llegar a cada rincón. Es sumamente importante que también haya un cambio en la estrategia de prevención y de combatir el terrorismo, porque está quedando atrás: los grupos terroristas van más adelante que el Estado", apuntó Sebastián Naveillán, presidente de los Agricultores de Malleco.

Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena (Republicanos) afirmó que "volvimos a la época del terror en La Araucanía. El estado de excepción claramente no está funcionando, las señales son claras, se han reorganizado las células territoriales terroristas y hoy nos anuncian, con dos atentados, que siguen más presentes que nunca. Algo no está funcionando, no nos estamos anticipando y la inteligencia en Chile no existe".

Asimismo, el diputado Miguel Mellado (RN) llamó a no relajarse con el estado de excepción en la zona.