Tópicos: País | Región de La Araucanía

PDI desbarató banda vinculada a extorsiones y narcotráfico en Malleco

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

Los sujetos son acusados de trasladar marihuana desde Santiago hasta La Araucanía para su distribución.

 ATON (referencial)
La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a tres sujetos vinculados a casos de extorsión, narcotráfico y uso ilegal de armas de fuego en la Región de La Araucanía.

Según la información policial, los sujetos son acusados de trasladar marihuana desde Santiago hasta La Araucanía, con el objetivo de distribuirla y venderla en diversas ciudades de la Provincia de Malleco, específicamente en Purén y Traiguén.

En un operativo liderado por la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales (BIPE) de la PDI de Malleco, se logró la incautación, durante allanamientos a domicilios relacionados con los detenidos, de sustancias ilícitas avaluadas en cerca de 15 millones de pesos.

"En uno de los inmuebles allanados en un sector céntrico de la comuna de Purén, se logró una importante incautación de droga del tipo cannabis sativa, la que se encontraba escondida en una bodega", informó el subprefecto Guillermo Vilches.

Los medios de prueba recopilados por la PDI, junto con los tres detenidos, han sido puestos a disposición del Ministerio Público para los procedimientos judiciales correspondientes.

