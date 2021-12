Presidenta del Senado se reunió con comunidades mapuche y víctimas de la violencia en La Araucanía

La presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), visitó este fin de semana la Región de La Araucanía y se reunió con comunidades mapuche de la zona y organizaciones de víctimas de la violencia rural.

Hasta la Novena Región llegó la parlamentaria, quien encabezó una reunión con la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, donde se analizaron propuestas para resolver la problemática de los ataques incendiarios. Antes de eso, también se juntó con comunidades mapuche.

Respecto a esta última reunión, la senadora demócrata cristiana expresó que "tenemos que asumir que tenemos un tremendo desafío y una tremenda deuda con las comunidades en nuestro país en general y que tenemos que dejar atrás, la pobreza no puede ser un problema, tiene que ser algo que abordemos".

Entre las problemáticas, detalló, está el "agua potable, el tema de vivienda, de proyectos de emprendimientos, el tema de la ley indígena -no es primera que me sale en este recorrido- tenemos que reformarla, y yo sé que hay muchos que se oponen, pero por intereses que no dicen relación con lo que demanda la comunidad, así que tremendos desafíos y el compromiso es poder seguir escuchando y seguir construyendo una mirada compartida".

Yasna Navarrete, víctima de más de cinco ataques incendiarios en La Araucanía, indicó que "para que pueda haber paz, inversión, tranquilidad, confianza, hay que erradicar ciertos grupos que son extremos, que son guerrillas, que están asociadas a diversos delitos del narcotráfico, asociados al robo de madera, robo de animales, vehículos, etcétera, que ven ampararse ante la causa mapuche con total impunidad".

"Esos grupos la única manera de erradicarlos es a través del control y seguridad policial e incluso militar", acotó.