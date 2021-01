Senador Huenchumilla: Lo que ocurre en La Araucanía es una tragedia

El senador Francisco Huenchumilla (DC) dialogó este sábado con Cooperativa y aseguró que es "trágica" la violencia rural registrada en la Región de La Araucanía en las últimas jornadas, la que dejó -entre otros hechos- a un funcionario de la PDI y a un agricultor fallecidos.

"Califico de trágica la situación en La Araucanía por este hecho que forma parte de una historia de tragedias a lo largo de estos últimos 20 años, que se repiten de una u otra vez con distintas tonalidades, con muertos de uno y otro lado, con una acción del Estado que no logra encontrar su destino", puntualizó el parlamentario.

En la misma línea, afirmó que los hechos de violencia "son una tragedia para nosotros en la región, esto es una película que hemos visto y no sé cómo seguirá más adelante sin una una decisión política al más alto nivel de hacer un viraje de la estrategia que se hace acá".

Procedimiento de la PDI

Por otro lado, Huenchumilla calificó de inoportuno el operativo de la PDI en la comunidad mapuche de Temucuicui, Ercilla, pese a que en ese momento se leía el veredicto del caso Catrillanca.

"Creo que eso fue un error político por falta de prudencia en hacer las cosas, porque digamos claramente que cuando los tribunales emiten una orden de investigar y allanar determinado lugar, no fijan el día ni la hora. Ellos simplemente dan una orden en general de hacer esta diligencia y son las autoridades policiales con la Fiscalía y con conocimiento de las autoridades políticas, las que fijan el marco de la operación y el día en que se haya realizado", detalló el ex intendente de La Araucanía.

Además, indicó que "ninguna operación de estas características, que significa trasladar más de 800 hombres de todo el país, se va a efectuar sin que la autoridad política lo sepa".

"Es un error porque al final se generan profundas desconfianzas, entonces la gente no cree y cuando tú pierdes la fe en las instituciones, entonces uno dice bueno, ¿esto no será otra operación huracán? ¿Qué es lo que hay detrás de esto?, surgen muchas dudas y eso es malo para el funcionamiento de las instituciones y para el clima que tienen que tener la sociedad", puntualizó el parlamentario.

"Es difícil creer en algún cambio"

En tanto, sobre "el punto de inflexión" tras estos hechos del que habló el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, el senador indicó que "no es mi propósito hacer un recuento de los muertos que hemos tenido acá, pero cada vez que esa tragedia ha sucedido, hemos visto la misma puesta en escena".

"Un ministro del Interior que viene para acá, cualquiera de ellos a lo largo de los años, y promete que este si es un punto de inflexión, que vamos a cambiar y no cambia, porque aquí lo que hay que entender es que detrás de todas estas tragedias hay un conflicto político, qué es lo que no quiere asumir la clase dirigente de Santiago y por lo tanto se confunden".

Huenchumilla afirmó que "no se trata de justificar los delitos y que no haya que investigarlos, pero hay formas y formas de hacer las cosas para no confundir de qué estamos hablando".