Agricultor y ex candidato a senador fue asesinado en La Araucanía

El agricultor y ex candidato a senador por la Región de La Araucanía Orwal Casanova Cameron murió este jueves tras recibir un disparo en el rostro durante la mañana en la comuna de Victoria, en medio de la escalada de violencia rural en la zona.

La muerte de Casanova ocurrió en medio de un incidente en el sector rural de Selva Oscura, informó la Asociación de Agricultores de Malleco.

En 1993 Orwal Casanova fue candidato a senador por La Araucanía Norte en 1993, como independiente en la lista de la Unión por el Progreso de Chile (el nombre entonces de Chile Vamos).

En 1997, también como independiente en la lista de la derecha, fue candidato a diputado por el distrito 49, que incluía las provincias de Malleco y Cautín.

Desde el mundo político, la bancada local de diputados de la UDI lamentó el "cruel asesinato" de Casanova, recordándolo como alguien que se "destacó por ser un activo defensor de la justicia, la que defendió con profunda convicción en todo momento".

El ministro del Interior, Rodrigo Delgado (UDI), condenó el crimen de Casanova: "¿Gana alguien con una familia destruida? ¿Gana alguien con una vida menos en La Araucanía? ¿Gana alguien con ese nivel de violencia? Por supuesto que no. No gana absolutamente nadie con este tipo de hechos", dijo el jefe de gabinete desde La Moneda.

"Lo que uno quisiera es avanzar en materia de diálogo, pero lamentablemente uno se encuentra muchas veces con hechos de violencia que a uno le hacen replantearse todo, porque no puede ocurrir ningún hecho ligado a poder solucionar un problema que esté relacionado con la violencia, con un balazo, con una muerte, del lado que sea, sea quien sea la persona y de la institución que sea", enfatizó.

Delgado agregó que "es lamentable lo que está ocurriendo y, por supuesto, nos hace replantearnos muchas cosas con respecto a cómo poder seguir avanzando en La Araucanía".

La senadora Carmen Gloria Aravena (ex Evópoli) lamentó "otra víctima asesinada en La Araucanía, el Gobierno no se pone los pantalones, la estrategia que diseñaron es un completo fracaso. Necesitamos un Gobierno que tome decisiones, pero de verdad. Se acabó el tiempo de experimentos. Con la vida no se juega".

Mientras, el diputado Harry Jürgensen (RN) afirmó que el "terror que se vive en La Araucanía no puede seguir. Presidente Sebastián Piñera no basta con nombrar delegados y decir que se trabajará en una solución. Llegó el momento de actuar, su deber es proteger a los chilenos".