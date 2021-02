Senador Latorre reprocha peticiones de estado de sitio para La Araucanía: "Sería un fracaso de la vía política"

A la ya expresada postura desde la oposición, de antemano, en contra de un eventual estado de sitio para La Araucanía, ante la crisis de violencia que se vive en la macrozona sur, se sumó el senador Juan Ignacio Latorre (RD), para quien sería "un fracaso de la vía institucional" el recurrir a esa medida de excepción constitucional.

Esta idea ha sido empujada esta semana por Chile Vamos, que incluso se la planteó al Presidente Sebastián Piñera en una reunión que sostuvieron en la casa del Mandatario, y petición que fue reforzada este sábado por la senadora Jacqueline van Rysselberghe, ex timonel de la UDI, quien además emplazó al Congreso a "que le diga al país si está dispuesto a dar el apoyo político necesario para combatir el terrorismo que se ha tomado toda una zona de nuestro territorio".

En este marco, el senador frentamplista, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Alta, rechazó de plano esa posibilidad, ya que "sería un fracaso de la vía política e institucional para abordar un conflicto que es complejo e histórico".

Recordó, en ese sentido, que "desde que se inicia el conflicto más agudo, pienso en el año 97, con las primeras quemas de camiones forestales en Lumaco, en pleno Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, y de ahí en adelante -reprochó- ha habido más de lo mismo: una política policial, de enviar más contingente policial, el GOPE, las Fuerzas Especiales, y una Ley Antiterrorista que ha servido para criminalizar al pueblo mapuche en resistencia".

El último viernes los tres poderes del Estado se reunieran en La Moneda a discutir el delicado momento que vive la macrozona sur, tras el llamado del Mandatario a un "acuerdo nacional" al respecto.

"De ninguna manera, en mi opinión y posición, es aceptable una intervención militar y a través del estado de sitio; es importantísimo definir otro tipo de acciones que van en el sentido de la investigación y las acciones de inteligencia", dijo la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, tras ese encuentro.

DIPUTADO RN PIDE AYUDA PARA AGRICULTORES

Desde la otra vereda, el oficialismo, el diputado RN Miguel Mellado pidió que haya intervención y ayuda del Estado a los agricultores que se han visto afectados por ataques incendiarios.

"Yo espero que el Gobierno incentive aún más la participación en lugares donde no existe la anticipación ni la inteligencia, en esos lugares donde se cosecha no sólo en temas agrícola, sino también madera, y ahí también deban tener un plan cosecha como lo están haciendo con los agricultores. Espero que se haga pronto, porque, si no, la destrucción de patrimonio de pequeños empresarios va a seguir siendo fuerte", sostuvo.