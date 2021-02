Los tres poderes del Estado se reunieron en La Moneda por crisis de violencia en la macrozona sur

El Presidente de la República, Sebastián Piñera, sostuvo una reunión en La Moneda con los representantes de los tres poderes del Estado para analizar el acuerdo nacional por los hechos de violencia registrados en la macrozona sur.

Desde las 09:00 horas el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, la presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD), el presidente de la Cámara de Diputados, Diego Paulsen (RN), el presidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Antonio Peribonio, y el contralor general, Jorge Bermúdez, sostuvieron esta "cumbre", la primera en el marco de este acuerdo.

También participó, pero de manera telemática, el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Muñoz planteó que "se requiere investigaciones, se requiere inteligencia, para saber quiénes son los que están hoy fomentando, actuando, incendiando, ocupando terrenos en la región".

"Me extraña si efectivamente hay limitaciones legales para desarrollar actividades de inteligencia, y por otro lado, es fundamental darle urgencia, que me extraña que no esté dentro de las urgencias, a la creación del ministerio de pueblos originarios, no se le ha dado el peso en las priodidades del Ejecutivo", agregó